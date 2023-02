Podcast Zorgen aflevering 1: Mantelzorg

Utrecht - Iedereen wordt mantelzorger, maar hoe gaat dat? Willeke heeft haar moeder in huis genomen na een herseninfarct. Ze heeft een gezin en een baan. Zorgen doet ze uit liefde voor haar moeder, maar wel met vallen en opstaan. Anja zorgt samen met haar zus en broer voor haar moeder die in een aanleunflat woont. Ook dan is extra zorg van mantelzorgers nodig. In de tussentijd gaat Iris met haar moeder van 90 op zoek naar een driewielfiets om te voorkomen dat ze ooit gaat vallen bij het fietsen. En wil haar zoon wel voor haar zorgen als dat nodig is? Met het huidige personeelstekort is het wel duidelijk dat hij dat ooit later zal moeten doen.