Podcast Zorgen aflevering 2: Thuiszorg

Utrecht - Het krijgen van thuiszorg is niet zo vanzelfsprekend meer. Zodra er veel zieken zijn onder het personeel wordt er beroep gedaan op mantelzorgers. Iris loopt een dienst mee met Thomas van de thuiszorg in Montfoort en praat met hem hoe hij oud wil worden. De zoektocht naar een driewielfiets voor Nammy, de 90-jarige moeder van Iris, loopt spaak. Nammy krijgt een ongeluk en heeft even wat hulp nodig van haar dochter. Is Iris dan nu mantelzorger?