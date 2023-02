Podcast Zorgen aflevering 3: Zorg buitenshuis

Utrecht - Wat kun je nog aan zorg buitenshuis krijgen? Bestaat het verpleeghuis straks nog wel? In deze aflevering gaat Iris op zoek naar mogelijkheden voor haar moeder van 90. Wat als zij straks moet herstellen van een mogelijke operatie? En hoe werkt dat in een verpleeghuis? Gereliza, geriatrisch arts in een hospice in IJsselstein, ziet hoe de ouderenzorg verandert. Deskundige Guus Schrijvers schetst de toekomst van de zorg buitenshuis en als je geen mantelzorger in je omgeving hebt wordt het straks heel lastig nog goeie zorg te krijgen.