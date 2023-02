Podcast Zorgen aflevering 4: Een voorbereid mens

Utrecht - Goeie voorbereiding is het devies volgens deskundige Guus Schrijvers. En dat is precies wat Lars, de zoon van Iris, wil. Zich voorbereiden op mantelzorg. Iris gaat op zoek naar de mogelijkheden en vind een cursus. Samen met haar zoon gaat ze deze volgen. En hoe kun je als oudere zorgen dat je wel nog de zorg krijgt die je nodig hebt ook al is er zo'n enorm personeelstekort. Harrie woont mede daarom in een appartement met andere ouderen. Mineke is nog zoekende. Ze heeft geen familieleden die voor haar kunnen zorgen. Wat doe je dan?