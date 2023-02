Gevangenisstraf voor Woudenberger die twee partners mishandelde

Bij politie deed de vrouw aangifte van mishandeling, maar die aangifte trok ze later weer in. Ze beweerde een aantal dagen voor haar aangifte door haar ex-vriend in Polen te zijn mishandeld. De rechter gelooft daar niets van. Het letsel was recent en tegen de buurman riep de vrouw dat 'hij' haar wilde vermoorden. Ook heeft de politie in de woning van de man haar gevonden dat recent is afgeknipt, wat aansluit bij haar eerste verklaring.