Waarom kinderhartchirurgie verdwijnt uit Utrecht en nog 5 antwoorden op jullie vragen

In 2009 pleitte de commissie Kinderhartinterventies voor het concentreren van hartkatheterisaties en congenitale hartchirurgie (chirurgie bij aangeboren hartafwijkingen). Een andere werkgroep trok diezelfde conclusie in 2021. Maar volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) is met drie locaties het behandelvolume per centrum en per behandelteam te klein om aan de normen uit de kwaliteitsrichtlijnen te voldoen. Die schrijven voor dat kinderhartchirurgen een minimaal aantal operaties moeten uitvoeren om hun kennis op peil te houden. Dit aantal operaties behalen is makkelijker als de zorg over twee centra is verdeeld. Bovendien kunnen dan meer operaties worden uitgevoerd met de vereiste drie chirurgen.