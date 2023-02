RIVM adviseert opnieuw geen hout te stoken vanwege luchtkwaliteit

Houtrook bevat onder meer benzeen, PAK's, fijnstof en koolmonoxide. Als het waait blijven die schadelijke stoffen in minder lage concentraties hangen in de straat dan wanneer het windstil is. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen kunnen last krijgen als veel wordt gestookt in hun buurt terwijl het niet of nauwelijks waait. "Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook", aldus het RIVM.