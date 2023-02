Liefde en seks met de minister op Valentijnsdag: 'Ik krijg ook wel eens een bericht met gekke dingen'

"Heeft iemand dat weleens gehad, dat mensen iets geks zeggen en je denkt: wat moet ik hiermee?" Wiersma probeert de jongeren een beetje los te krijgen. Die vinden het namelijk nog best spannend om over bepaalde onderwerpen te praten. Dat komt deels omdat een minister voor de klas zit, maar het zijn ook gewoon ongemakkelijke onderwerpen. "Sowieso omdat iedereen in de pubertijd zit en ook omdat er iemand bij is die er toch wel een beetje over gaat in Nederland", zegt één van de jongeren.