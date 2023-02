Drie verdachten van roofmoord Lunetten geven elkaar de schuld van dodelijk geweld

"Het schuldgevoel vreet me op", zei Pascal G. tijdens de vorig zitting. Om die reden wilde hij vertellen wat zich vorig jaar in de nacht van 12 op 13 april afspeelde in het appartement. Details over die bekentenis werden vandaag niet bekend. "Hij loopt nu alleen lulverhalen op te hangen", zei een boze medeverdachte Bruno S. over die bekentenis.