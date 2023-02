Hoe krijg je mensen zover dat ze hun auto niet meer voor de deur zetten? Utrecht start een test

Wat krijg je ervoor terug en wat moet je ervoor doen?

- Een P+R-abonnement voor 2 euro per maand. De gemeente wijst erop dat dit ruim 10 euro goedkoper is dan een parkeervergunning (12,39 per maand).

- Een tegoed van 240 euro per jaar in een app voor het plannen en betalen van deelvervoer, de bus of de tram.

- Per maand 4 uur gratis voor de deur parkeren, naast venstertijden die het mogelijk maken om alsnog een deel van de dag te parkeren zonder te betalen.

- Deelnemers moeten drie keer aanwezig zijn bij een gesprek dat de gemeente organiseert met andere deelnemers en bewoners. De gesprekken vinden plaats vóór, tijdens en na de test.