Celstraf voor bezit kinderporno en grooming

De man wilde jonge meisjes overhalen om pornografische foto's en filmpjes van zichzelf te maken en met hem te delen. Hij probeerde via een online-videospel contact te leggen met meisjes van 11 tot 13 jaar oud, waarbij hij deed alsof hij ook een meisje was. Ook had hij een account bij een Filipijnse datingwebsite, waarop volwassen vrouwen tegen betaling jonge meisjes aanbieden voor soortgelijke praktijken. De rechter acht alleen in één geval bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan het zogeheten grooming, oftewel verleiding tot het maken kinderporno.