Gault&Millau laat Utrechtse restaurants glimmen van trots: dit zijn de winnaars

Caroline Berends-Proot van De Nederlanden in Vreeland is uitgeroepen tot Gastvrouw van het Jaar. "Een gastvrouw die let op de details, kleine subtiliteiten in combinatie met een exceptionele dosis empathie en een waar gevoel voor gastvrijheid. Ze bedient haar gasten charmant en bedachtzaam en dat met ogenschijnlijk speels gemak. Zij laat het gemakkelijk lijken en als iets gemakkelijk lijkt, dan is het vaak ongelofelijk goed. Dat maakt Caroline Berends-Proot dé Gastvrouw van het Jaar 2023."