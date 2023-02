Utrecht voor 555: moskeeën in actie en vrijwilligers bellen vanuit Oog in Al

Provincie Utrecht/Utrecht - Negen dagen na de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië houden de Samenwerkende Hulporganisaties in Nederland hun actiedag voor Giro555. Terwijl de meeste ogen gericht zijn op de bellende BN'ers die proberen zo veel mogelijk geld binnen te halen, zijn ook in onze provincie veel inzamelingsacties. Vooral moskeeën zetten zich in. Ook is in Utrecht een van de belteams gevestigd.