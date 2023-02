Britse royal reikt gouden award uit aan Utrechtse scout Benjamin: 'Kwestie van doorzettingsvermogen'

The International Award For Young People is groots opgezet met meer dan 8 miljoen deelnemers uit 140 landen. Samen met een begeleider stellen zij een uitdagend programma samen met individuele doelen op het gebied van sport, vrijwilligerswerk en talent. Ook een expeditie in de natuur is onderdeel van het programma dat is opgebouwd uit drie niveaus: brons, zilver en goud. Vanaf 14 jaar kunnen jongeren deelnemen.