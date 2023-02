Provincie neemt regie van gemeenten verder over, onderzoek naar mogelijke locaties windmolens

De informatie die Provincie vanaf deze maand gaat ophalen wordt gebruikt zodat eind 2023 of begin 2024 keuzes kunnen worden gemaakt over voorwaarden en locaties voor windenergie. Volgens de Provincie Utrecht is meer windenergie nodig om afspraken na te komen die zijn gemaakt in de Regionale Energie Strategie. Daarin staat dat de provincie Utrecht meer energie gaat opwekken met zon- en windenergie. Die laatste bron, windenergie, is nodig om de kosten laag te houden en om het energienet beter te benutten. Ook passen windmolens beter bij oplossing voor andere opgaven zoals waterberging.