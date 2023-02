Recordpoging met robottreintjes: 'Die is niet van mij, die van mij rijdt als een zonnetje'

Het is dan ook geen officiële actie, want daarvoor zou het Guinness Book of Records erbij moeten zijn. Het Spoorwegmuseum heeft dat nog wel geprobeerd, maar het kost veel geld. Het officiële record staat gevestigd in Hong Kong. 255 robots reden daar achter elkaar. En dan is er nog een record in België, waarbij er robots van lego achter elkaar aan rijden. "Of het nu lukt of niet, de dag is al geslaagd", zegt een glimmende Olivier van Beekum. Olivier is van Stichting Leaphy, die de robotjes in de vorm van een bouwpakket aan de leerlingen heeft geleverd. Die leerlingen hebben de Leaphys vervolgens zelf gebouwd en geprogrammeerd. "Je kunt 'm op tien verschillende manieren aansluiten en dan doet ie uiteindelijk hetzelfde. Dat is een heel groot voordeel in de klas, maar vandaag is dat een nadeel want je wil dat ze precies hetzelfde doen allemaal."