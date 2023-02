Alles wat je moet weten over de Provinciale Statenverkiezingen: RTV Utrecht helpt je kiezen

Nog meer over de verkiezingen is te zien in het magazine UKiest. In het programma dat zowel online als op televisie wordt uitgezonden staat elke werkdag vanaf 6 maart een thema centraal. Regiogenoten vertellen hoe ze over de onderwerpen denken en lijsttrekkers gaan met elkaar in debat. Op dinsdag 14 maart, de dag voor de verkiezingen, staat UKiest helemaal in het teken van het belang van stemmen.