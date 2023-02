Toch geen flexwoningen in Cothen, gemeentewerf in Wijk mogelijk alternatief

Cothen - Opluchting bij omwonenden van de Groenewoudseweg in Cothen. De komst van 32 flexwoningen en tiny houses in het buitengebied gaat niet door. De gemeentewerf in Wijk bij Duurstede is in beeld als alternatieve locatie. Buurtbewoners vreesden onder meer dat de rust op het platteland zou worden aangetast en dat hun uitzicht zou worden verstoord.