Jubilerend Utrechts Bevrijdingsfestival in zwaar weer, financiële steun gezocht

Een grote risicofactor voor het Bevrijdingsfestival is het weer. Als het slecht weer wordt komen er minder mensen op het festival af en wordt er minder horeca-omzet gedraaid. "We hebben nu te weinig reserves over om dit zelf op te vangen. We duiken al snel de rode cijfers in als dit gebeurt. Waar kunnen wij als festival aankloppen, wie wil ons helpen? Die garantstelling moet echt geregeld zijn." Bedrijven, organisaties of andere Utrechtse partijen: alle opties staan voor Kerstholt nog open. De directrice heeft goede hoop dat het gaat lukken om één of meerdere partners te vinden die garant willen staan. "Ik blijf positief: het zou zonde zijn als we in Utrecht 5 mei niet kunnen vieren. Het thema is urgenter dan ooit."