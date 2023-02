Nieuwegein sluit zich aan bij meldplatform tegen LHBTQI+-discriminatie: 'Elk incident willen we weten'

Melders geven aan of ze behoefte hebben aan contact of hulp met een medewerker van Artikel 1 of COC. De ervaringen worden anoniem geregistreerd in een rapport over veiligheid en diversiteit. Over deze signalen uit de stad gaan de gemeente, COC Midden Nederland en de politie vervolgens in gesprek. Naar aanleiding van de meldingen volgen afspraken om incidenten in de toekomst te voorkomen.