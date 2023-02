Hans Gommer nieuwe stadscomedian van Utrecht: 'Er is genoeg humor te vinden in 030'

De comedian is onder meer van plan om een podcast te maken, waarin hij ook met mensen in gesprek wil gaan. "Op zoek naar de lach. Er is zoveel humor in de stad aanwezig en daar wil ik met mensen over praten." En verder kunnen mensen hem overal voor boeken. "Huwelijken, gender revealparty's, optredens in het bejaardenhuis, bingo. Als er een lach nodig is, dan kan je me bellen en dan kom ik. De lachgarantie is gegarandeerd", lacht hij zelf. "En het is nog gezond ook. En gratis."