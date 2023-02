'Vrouw van 34 uit Veenendaal opgepakt vanwege dood Eritrese man'

De Veenendaalse is vorige week aangehouden. Ze heeft zich volgens het AD niet verzet bij haar aanhouding. Haar huis in Veenendaal is doorzocht en tijdens politieverhoren heeft ze toegegeven dat ze ruzie had met Adil. Ook bevestigde ze haar aanwezigheid in het Duitse appartement op een tijdstip waarop de man kan zijn overleden. Het is nog niet duidelijk of ze ook heeft toegegeven hem te hebben gedood.