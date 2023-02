Margreet zoekt de warmte: 'Werk buurthuiskamers reikt kilometers voorbij hun voordeur'

Dat buiten de buurthuiskamer werken, doen ze bij de buurthuiskamers op tal van manieren. Letterlijk van deur tot deur gaan, bijvoorbeeld. Met een bakfiets met warme drankjes. "Dat is echt even om te kijken wat er speelt in de wijk", legt Ingrid uit. "Even kijken wie we zien, aanbellen of ze zin hebben in een bakkie warme chocolademelk bijvoorbeeld. Vaak komt er dan wel een buurtbewoner die terloops iets meldt. Een probleem, een vraag of gewoon een opmerking. Het lucht vaak al op als we gewoon even luisteren."