Weinig hoop voor Kensington: politie is gitaardieven nog niet op het spoor

In de nacht van zaterdag op zondag werden onder meer gitaren, microfoons, een mengtafel en computers meegenomen. Vooral Casper Starreveld is getroffen; de gitarist en zanger van de Utrechtse band Kensington is vier van zijn favoriete gitaren kwijt. De politie neemt de zaak hoog op en besteedde er gisteren aandacht aan in Bureau Hengeveld , het opsporingsprogramma van RTV Utrecht. Maar tot bruikbare tips leidde dat nog niet, zegt een woordvoerder van de politie.