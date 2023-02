Een witte vrouw gaat op zoek naar de familiegeschiedenis van haar zwarte voorouders

De vraag die Anne-Fay zich stelt, of ze met een witte huid mag staan voor het recht van een zwarte vrouw, komt ook aan bod in de voorstelling. "Ik weet niet of ik er volmondig ja op kan zeggen, maar het is ook mijn verhaal en het verhaal van mijn moeder. Maar wij hebben het witte privilege en andere mensen gaan naar ons luisteren. Dus aan de ene kant voelt het: ik moet dit doen. Maar aan de andere kant vraag ik me af: neem ik de plek in van een zwart iemand? Die tweestrijd voel ik heel erg en dan is het ook nog je moeder, een zwarte vrouw die zich nooit heeft uitgesproken en die dat in dit project wel doet. Ze heeft gezegd, door jullie durf in me nu wel uit te spreken als er iets gebeurt dat niet klopt. Ik probeer mijn witte privilege goed in te zetten door dit verhaal te vertellen."