Recordaantal mollen en molshopen gespot tijdens Mollentelling 2023

Onderzoekers hopen met de verzamelde data meer over het diertje te weten te komen. "Hoe meer we leren over de mol, hoe beter we met de mol leren samenleven. De mol heeft een hele nuttige functie: de mol zorgt met het gangenstelsel voor een goede beluchting van de grond en voor een betere drainage, de afvoer van water uit bodem", aldus de zoogdiervereniging.