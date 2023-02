Honingbeer combineert viool met elektronica: ‘Ik heb mijn eenzaamheid uit de coronacrisis vertaald in mijn muziek’

Tijdens de tweede lockdown moest Marthe haar huis uit voor een verbouwing en het was heel onzeker of ze daar kon blijven. Het zou een maand duren, maar uiteindelijk kon ze zeven maanden later pas terug. "Ik logeerde bij vrienden en bij mijn ouders, had geen eigen plek. Ik voelde me alsof ik niet echt verder kwam in het leven, je hebt toch echt wel een basis nodig om door te groeien. Dat heeft zich vertaald in mijn muziek. Er zit een stuk op de LP dat zwevend en stilstaand is. Ik was heel gelukkig toen ik weer een huis had."