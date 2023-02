Stemmen in zijn hoofd zeiden dat zijn stiefmoeder dood moest, zegt verdachte fatale steekpartij Vianen

Bij het benoemen van de feiten waarvan het Openbaar Ministerie de man beschuldigt, wordt meteen duidelijk hoe pijnlijk deze zaak moet zijn voor alle betrokkenen. De 36-jarige Esmatollah H. woonde in huis bij zijn vader en stiefmoeder toen hij hen neerstak. Op die bewuste zondagochtend zou hij een tomatenmes uit de keuken van het huis aan de Mariënhof in Vianen gepakt hebben. Vervolgens stak hij zijn stiefmoeder meerdere keren. Ook zijn vader liep meerdere steekwonden op. Of dat kwam door een worsteling of bewust steken door de verdachte, bleef vandaag in het midden.