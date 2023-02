Verdachte ontkent betrokkenheid bij plofkraken en horror-explosie in Utrechts bedrijfspand; OM eist drie jaar cel

H.O. nam de automaten die bij het pand werden bezorgd in ontvangst. Ook haalde hij in opdracht van J.Z. twee automaten op bij de leverancier in Oldenzaal. Het pand was van een familielid van hem en hij was er naar eigen zeggen vaak, omdat zijn auto-ambulance er stond geparkeerd. In afwachting van bergingsklussen, zat hij vaak in de chill-ruimte in het pand.