Van ict tot kinderopvang: hier heb je de grootste kans een baan te vinden volgens UWV

Het aantal WW-uitkeringen daalt. In januari ontvingen landelijk zo'n 154.000 mensen de uitkering voor werklozen. Dat zijn er twintig procent minder dan een jaar eerder, meldt het UWV.

In Midden-Utrecht ontvingen bijna 7000 mensen een WW-uitkering. Dit zijn er, ondanks de daling over het hele jaar, 176 meer (2,6 procent) dan in december. Volgens het UWV ligt het aantal werklozen in de winter altijd iets hoger omdat er sectoren zijn, zoals de bouw, waar er in het zomer het meeste werk is. Schuil: "Dit is een kleine stijging. Je ziet vaak dat die groep mensen net in een ander beroep zit dan waar de vraag het hoogst is. Dat zou bijvoorbeeld om omscholing kunnen vragen."