Ging restaurantbezetting te ver? Geen straf voor foie gras-demonstranten, restauranteigenaar boos

Om 08.30 uur staat een bont gezelschap op het Vrouwe Justitiaplein in Utrecht, pal voor de rechtbank. Een lange jongen met dreadlocks en opgeschoren slapen, een ander met vaalroze lokken, een meisje met een rits piercings in haar oren en haar in verschillende paarstinten. Sommigen helemaal in het zwart, een kleine vrouw met een knalrode jas met zwarte stippen en een rode baret. Het zijn leden en sympathisanten van Active for Justice. Zes van hen staan over een half uur terecht voor de bezetting van restaurant Bistronome Des Arts aan de Lijnmarkt.