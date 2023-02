Gemeente Utrecht gaat stug door met uitwerken van plannen voor betaald parkeren

Utrecht - Het Utrechtse college snapt dat er weerstand is tegen het versneld invoeren van betaald parkeren in de hele stad, maar het is niet de vraag of het ingevoerd gaat worden, maar wanneer. Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op een initiatiefvoorstel van Mahmut Sungur van DENK. Daarin wordt gesteld dat "een groot aantal Utrechters tegen versneld invoeren van betaald parkeren is", onder meer omdat het vooral bewoners met een kleine beurs zou treffen en Utrecht minder aantrekkelijk maakt voor werknemers in cruciale beroepen.