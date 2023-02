Parkeren in binnensteden flink duurder, Utrecht op één na duurste stad

In 20 van de 22 onderzochte steden stegen de parkeertarieven in de binnensteden, alleen in Hilversum en Hengelo bleven de prijzen gelijk. In Leeuwarden stegen de prijzen met zeven procent het minst. In Den Haag steeg het uurtarief het hardst, daar betalen bestuurders bijna 2,5 keer zoveel. Amsterdam is met een tarief van 7,50 de duurste plek om de auto te parkeren.