Gemeente Utrecht geeft geen garanties aan Bevrijdingsfestival

Bovenop die 160.000 euro wil het festival nog eens 100.000 euro hebben. "Daar kijken we naar en daar moeten we redelijk snel een besluit over nemen." De gemeente staat echter niet te springen om dat geld zo maar over te maken. "Ik zeg er eerlijk bij, dat we beperkte middelen hebben, en dat we die middelen ook voor andere evenementen willen inzetten." De burgemeester benadrukt dat de organisatie zelf de verantwoordelijkheid heeft om het festival al dan niet te laten doorgaan.