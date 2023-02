Burgemeester Dijksma vierkant achter bedreigde schrijver Pim Lammers: 'Dit deugt gewoon niet.'

Dijksma is het hardgrondig eens met een meerderheid van de gemeenteraad die stelt dat "creatieve vrijheid een groot goed is". Ze spreekt zich daarom uit tegen welke vorm van bedreiging dan ook. Of dat nu online is, of offline. Bedreigingen komen volgens de burgemeester op vele manieren binnen bij mensen en "ze zijn allemaal even impactvol". Dijksma ziet daarvan een toename in de samenleving en noemt het verschrikkelijk dat het "een middel lijkt te worden om mensen "te stoppen om goed werk te doen".