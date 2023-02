Hoe komen werkgevers en werknemers uit een cao-impasse?

Hoe moet je nu wel succesvol onderhandelen? "Ken je onderhandelingspartner. Wie heb je aan tafel zitten? Je wilt iets van elkaar, dus interesse in elkaar is belangrijk. Je maakt elkaar menselijker door het contact en zoekt een gemeenschappelijke basis. Ook moet je willen kijken naar het grotere belang." Maar als de verschillen gigantisch zijn, wordt het moeilijker. "Dan kan het zijn dat je weg moet lopen van de tafel. Dat is wel zuur, want dan komt er geen cao. In een extreem geval moet er misschien een andere onderhandelaar komen."