Theatermakers binden strijd aan met pop(p)ulistische poppen

In de voorstelling draait het om het koninkrijk 'Berg en Dal'. In dat koninkrijkje ligt het dal in de schaduw, terwijl de berg volop zon krijgt. Dat is altijd al zo geweest en is nou eenmaal hoe het is. Totdat één van de dalbewoners met een onthulling komt: de bergbewoners stelen de zon! Hij beweert dat hij de zon terug kan krijgen en wordt de held van het dal. Maar klopt het wel wat hij zegt?