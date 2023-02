Ismail el Abassi - DENK

Volgens El Abassi is DENK de enige partij die omkijkt naar de meest kwetsbare groep in de samenleving. De partij wil het openbaar vervoer gratis maken voor ouderen, kinderen en mensen met een laag inkomen. Ook moet de provincie erop toezien dat in elke gemeente voldoende betaalbare woningen worden gebouwd. En omdat de gemeente Utrecht overal in de stad betaald parkeren wil invoeren moet volgens DENK de motorrijtuigenbelasting omlaag, om de Utrechters die afhankelijk zijn van de auto te compenseren.