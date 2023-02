Zocherpark toch opnieuw meegenomen in onderzoek Utrecht naar nieuwe locatie afvalcontainers

Tijdens het vragenuur van de gemeenteraad wilde de Partij voor de Dieren duidelijkheid hebben over hoe het nu verder gaat. Anne Sasbrink: "Is het college van plan af te zien van deze plek?" Het antwoord daarop is nee, volgens wethouder Susanne Schilderman. "We gaan een uitgebreider besluit nemen met betere onderbouwing. Daarvoor gaan we alle acht mogelijke locaties opnieuw onderzoeken."