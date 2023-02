Hans Adriani - Partij van de Arbeid

Naast het regelen van zoveel mogelijk huizen is Adriani ook een “zeer middelmatig golfer” (voor de golfkenners: zijn handicap is 35). In drukke tijden kruipt hij graag op de bank voor een Netflixserie, hij volgt nu een Koreaanse serie. En in rustige tijden kruipt hij achter een boek. ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’ van de Iraakse vluchteling Rodaan Al Galidi ligt nu op zijn nachtkastje.