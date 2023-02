Zorgen over natuurgebied De Zouweboezem: 'Moeras droogt op'

Een woordvoerder van het Waterschap Rivierenland laat weten bekend te zijn met de oproep. "De Zouweboezem is een belangrijk en waardevol natuurgebied. We zijn in gesprek met verschillende partijen, waaronder de gemeente en provincie, over hoe we het natuurgebied leefbaar kunnen houden voor de toekomst." Op de vraag of het waterpeil verhoogd gaat worden kon het waterschap op dit moment geen uitspraken doen.