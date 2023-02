Studenten en asielzoekers overbruggen verschillen in Plan Einstein 2.0 in Utrecht

Maandag 6 februari trokken de eerste 50 asielzoekers in hun nieuwe onderkomens op het voormalige terrein van moskee alFitrah. De meesten zijn Syrisch en zaten hiervoor in de tijdelijke noodopvang in het Star Lodge Hotel. Krap twee weken later wonen er 160 mensen met 12 nationaliteiten. In totaal is er in ieder geval de komende drie jaar plek voor 300 asielzoekers en 30 jongeren.