Luc (14) kreeg tijdens zijn kankerbehandeling óók hartzorg in Utrecht: 'Wat betekent het als dat weggaat?'

Prinses Máxima Centrum bezorgd om wegvallen hartoperaties in WKZ

Het Prinses Máxima Centrum liet eerder aan RTV Utrecht weten verbaasd te zijn over de keuze van minister Kuipers. "We begrijpen we niet dat er niet voor Utrecht is gekozen", zegt medisch directeur Rob Pieters.

"Onze chirurgen die kinderen met kanker opereren hebben soms de hartchirurgen nodig of de anesthesie voor kinderen met een probleem in de borstholte. Ze werken dus heel veel samen als kinderen een tumor of uitzaaiingen in de borstholte hebben", legt Pieters uit.

Volgens hem gaat het om zo'n veertig kinderen per jaar. "En die kinderen hebben dus het team van het Wilhelmina Kinderziekenhuis nodig. Wat dat betreft is het jammer dat de minister heeft besloten om het niet in Utrecht te houden."