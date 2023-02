Kinderhartchirurgie UMC Utrecht geeft zich nog niet gewonnen: ‘De barricade op!’

Want volgens Talacua komt door het besluit de kwaliteit van zorg in het geding. "Wij doen sommige hoogcomplexe operaties maar 1 keer per jaar. Je wil als arts eerst een paar keer met een andere arts meekijken bij zo'n operatie voordat je die zelf uitvoert. Voordat de kwaliteit van de zorg die wij leveren net zo hoog is als in een ander ziekenhuis, moet je dus langdurig investeren. In die tijd breng je kinderen dus meer in gevaar", vindt Talacua.