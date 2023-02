Jules (11) en Jens (13) verkopen échte Limburgse vlaaien voor Giro555

De vlaaien van Peter Lemmens, een begrip voor veel Limburgers, zijn inmiddels al een paar jaar in Utrecht te verkrijgen. "Er komen hier zat mensen die aan de deur de kinderen in het Maastrichts of Limburgs aanspreken", legt moeder Suzanne uit. "Mensen zijn echt heel blij, want er waren er genoeg die ervoor naar Limburg reden." De roots komen bij haar vandaan. De Maastrichtse legt uit dat het in het zuiden van land heel normaal is om in het weekend bij de koffie een vlaojtje te eten. Van elke bestelling bij de patissier zijn er dan ook twee vlaaien voor de familie zelf.