New Yorkse rapper Masta Ace en producer Marco Polo in Breukelen: 'Is this the original Brooklyn Bridge?'

De rondleiding gaat over de markt en door smalle straatjes waar de hiphop-grootheden even moeten uitwijken voor een trekker en een groep jongeren op de fiets. "Is het na schooltijd?" vraagt Masta Ace, terwijl hij consequent zijn telefoon in de lucht houdt om via een liveverbinding de fans in Amerika alles te laten zien. Over een paar uur begint deze man aan het puntje van een tournee. "Maar daar denk ik nu nog helemaal niet aan", lacht hij.