Oekraïners komen één jaar na invasie in Jaarbeurs bijeen: 'Er is zoveel veerkracht'

Van Dopperen raakte in het afgelopen najaar voor het eerst bij de stichting betrokken tijdens een bijeenkomst in Utrecht. "Toen viel de veerkracht van de mensen me meteen op, daar hebben ze zoveel van. Ik zag niet alleen vluchtelingen, maar ook revaliderende militairen. Waaronder een jongen van amper twintig in een rolstoel. Hij was misschien wel heel verdrietig of terneergeslagen, maar oogde juist opgewekt en blij daar te zijn. Ondanks de ellende blijven velen van hen hopen op een betere toekomst."