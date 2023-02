Doodsbedreiging richting Rutte op vuilnisbak in Bunschoten-Spakenburg

Bunschoten-Spakenburg - Een vuilnisbak aan de Oostdijk in Bunschoten-Spakenburg is beklad met een doodsbedreiging richting minister-president Mark Rutte. Ook andere vuilnisbakken in de straat zijn beklad. Op de voorkant zijn er met rode verf bijbelteksten op aangebracht, aan de zijkant staan er in zwarte letters obscene teksten over de islam.