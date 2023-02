Hossen, drinken en paraderen: de carnavalsoptocht in IJsselstein

IJsselstein - Het eerste carnavalsfeest in onze provincie is vandaag van start gegaan in IJsselstein. In Apestad, hoe IJsselstein nu wordt genoemd, was vanmiddag de optocht. Dat trok veel publiek, volgens de organisatie waren er duizenden bezoekers die de optocht kwamen bekijken. Hieronder een sfeerimpressie van hoe de feestvierders door de stad heen trokken.