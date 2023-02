'Lente wordt normaal, maar voelt toch fris'

Op al te veel lenteweer mogen we in een gemiddelde maartmaand nog niet rekenen. Gemiddeld telt maart in De Bilt 4 lentedagen met maxima van 15 graden of meer. In april komt het tot 13 lentedagen en in mei tot 23 lentedagen. De eerste warme dagen met maxima van 20 graden of meer dienen zich meestal in april aan en in mei verloopt gemiddeld een derde van de maand warm. Een keer of vier wordt het in mei zomers warm met maxima van 25 graden en meer. Tropische dagen zijn nog uitzonderlijk.